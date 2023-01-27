В нем рассказывают, как можно сдаться ВСУ с помощью квадрокоптера. Алгоритм действий был разработан специалистами Центра стратегических коммуникаций на основе рекомендаций Генштаба ВСУ.
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Как россиянам сдаться в плен – обновленная инструкция
Прежде всего, стоит отметить, что инструкция уже получила более 650 тысяч просмотров. В частности, статистика сайта свидетельствует, что 69 тысяч пользователей, которые ее просмотрели – делали это с территории России, а еще 7 тысяч – из Беларуси.
Остаться в живых можно. Для этого следует добровольно сдаться в плен украинской армии. Украина уважает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантируя им право на жизнь и достоинство,
– говорится в публикации.
Теперь в материале объяснили, как можно показаться с помощью квадрокоптера. Алгоритм действий выглядит так:
Предварительно нужно связаться с проектом "Хочу жить" в чат-боте или позвонив напрямую.
Получив верификацию нужно прибыть на указанное место в точное время.
По возможности следует дополнительно информировать представителя ВСУ о прибытии на место и дождаться следующих инструкций. Кроме этого, можно просто подождать появления квадрокоптера в зоне видимости.
Надо установить с квадрокоптером визуальный контакт. Глядя на дрон, поднять обе руки в стороны и вверх. Это означает готовность выполнять дальнейшие команды.
Если все пройдет хорошо – дрон совершит маневр. Он сначала поднимется, а затем опустится на несколько метров.
- Далее следует идти за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет направлять в точку встречи с представителями Вооруженных Сил.
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Список контактов, куда могут обращаться солдаты русской армии или их семьи
Для русских солдат, находящихся на территории России и их родных – связаться через Telegram или WhatsApp:
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688.
Для тех военных, которые на территории Украины:
- 688 – только с украинских номеров;
- +380956886888;
- +380936886888;
- +380976886688;
- +380665803498;
- +380931192984;
- +380443508917.
Кроме этого, можно использовать чат-бот. "Хочу жить" в Telegram. Больше информации можно найти здесь.
К слову, ранее в украинской разведке заявили, что в скором времени начнется новая волна мобилизации в России. Особое внимание, по данным ГУР, будут уделяться жителям "центральных регионов", в частности москвичам.