В нем рассказывают, как можно сдаться ВСУ с помощью квадрокоптера. Алгоритм действий был разработан специалистами Центра стратегических коммуникаций на основе рекомендаций Генштаба ВСУ.

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Как россиянам сдаться в плен – обновленная инструкция

Прежде всего, стоит отметить, что инструкция уже получила более 650 тысяч просмотров. В частности, статистика сайта свидетельствует, что 69 тысяч пользователей, которые ее просмотрели – делали это с территории России, а еще 7 тысяч – из Беларуси.

Остаться в живых можно. Для этого следует добровольно сдаться в плен украинской армии. Украина уважает международное право, строго выполняя положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными, гарантируя им право на жизнь и достоинство,

– говорится в публикации.

Теперь в материале объяснили, как можно показаться с помощью квадрокоптера. Алгоритм действий выглядит так:

Предварительно нужно связаться с проектом "Хочу жить" в чат-боте или позвонив напрямую.

Получив верификацию нужно прибыть на указанное место в точное время.

По возможности следует дополнительно информировать представителя ВСУ о прибытии на место и дождаться следующих инструкций. Кроме этого, можно просто подождать появления квадрокоптера в зоне видимости.

Надо установить с квадрокоптером визуальный контакт. Глядя на дрон, поднять обе руки в стороны и вверх. Это означает готовность выполнять дальнейшие команды.

Если все пройдет хорошо – дрон совершит маневр. Он сначала поднимется, а затем опустится на несколько метров.

Далее следует идти за дроном, который со скоростью человеческой ходьбы будет направлять в точку встречи с представителями Вооруженных Сил.

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Список контактов, куда могут обращаться солдаты русской армии или их семьи

Для русских солдат, находящихся на территории России и их родных – связаться через Telegram или WhatsApp:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.

Для тех военных, которые на территории Украины:

688 – только с украинских номеров;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Кроме этого, можно использовать чат-бот. "Хочу жить" в Telegram. Больше информации можно найти здесь.

К слову, ранее в украинской разведке заявили, что в скором времени начнется новая волна мобилизации в России. Особое внимание, по данным ГУР, будут уделяться жителям "центральных регионов", в частности москвичам.