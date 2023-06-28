Бурдыгин Александр пополнил украинский обменный фонд – его схватили в плен на Запорожском направлении. Он рассказал, что пошел воевать потому, что не хотел сидеть за решеткой. Однако он не ожидал, что на фронте будет так страшно. Об этом пишет 24 Канал.

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Те, кому удается вернуться, в основном без конечностей

Он рассказал, что в лагере, в котором он был, забирать заключенных приезжали ЧВК "Вагнера". По словам Бурдыгина, они сразу говорили, что "если ты идешь, то идешь на удачу, но в основном это билет в одну сторону, потому что всех кладут".

Также он пересказал слова тех, кто вышел из тюрьмы раньше и пробыли на фронте полгода.

Говорят: 90 "забрали", 10 вернулись. Кто без ноги, кто без руки,

– рассказал он.

Потери врага на фронте колоссальные