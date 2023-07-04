З таким закликом виступив 46-річний полонений Віталій Козловський. На відео, яке 24 Канал отримав від українських спецслужб, заявив, що не варто "лізти у чужу державу".

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"На нас не нападали"

Відомо, що полонений родом із міста Тогучин, що у Новосибірській області. Служив Козловський у 80-му гвардійському танковому червонопрапорному полку. Потрапив у полон на Бахмутському напрямку.

За словами окупанта, росіянам не варто йти на війну в Україну, адже на них ніхто не нападав. Він наголосив, що на території Росії немає війни, тому й російським солдатам немає чого робити в Україні.

Для чого йти? Конкретно, яка твоя мета? Ти для чого сюди приїхав? У тебе на території немає війни, на тебе не нападали. Не треба лізти у чужу державу,

– застерігає окупант.

Козловський наголосив, що такі дії не повинні нав'язуватися з боку іншої держави. Він заявив, що реальні факти на полі бою говорять зовсім про інше ніж те, що розповідає пропаганда по телебаченню.

"Тобто по телебаченню – там пропаганда, а в реальності все зовсім по-іншому виглядає. Тому не бажаю нікому тут загинути. І їхати захищати незрозуміло чиї інтереси", – говорить полонений.

Зверніть увагу! Полонений добровільно погодився на зйомку і розповідає все за власним бажанням.

Заклик полоненого Козловського: дивіться відео

Що ще розповів полонений: коротко