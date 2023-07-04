Про справжнє обличчя російської армії розповів російський полонений Віталій Козловський. На відео, яке 24 Канал отримав від українських спецслужб, окупант розповів, що Росія використовує людей як розхідний матеріал.

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Російські командири погрожують солдатам розстрілом

Козловський, який служив у 80-му гвардійському танковому червонопрапорному полку, був взятий в полон Силами оборони на Бахмутському напрямку.

Зверніть увагу. Полонений добровільно погодився на зйомку і розповідає все за власним бажанням.

Козловський розповів, що, коли вони заходили на позиції із 7 на 8 червня, він та командир відділення з позивним "Наглий" отримали поранення. Включно з командиром на позиціях було відразу дев'ятеро окупантів.

Свідчення російського полоненого Козловського: дивіться відео

Після поранення, за словами полоненого, командир відразу відійшов до керівництва, а вся група розбіглася. Він зазначив, що в його бригаду відібрали "всіх інвалідів та калік і туди відправили". У Козловського, за його словами, сильно поранене коліно.

Полонений згадує, що після того, як всі окупанти розбіглися, командир "Наглий" кричав йому всіх зібрати, пригрозивши розстрілом.

Я кажу йому, що я така людина, як ти. А він каже: "мене не є*е,

– згадує Козловський.

Він також звернув увагу на брехливість тези росіян, мовляв, "своїх не кидаємо". За його словами, їх зразу кинули на передову, судячи з усього, без підготовки.

Як каже окупант, у російського військового керівництва байдуже ставлення до простих солдатів. Зокрема, командирами все одно, чи вб'ють їхніх підопічних.

Відчуття таке, що дійсно на нас просто нас*ати. Немає такого, що ми своїх не кидаємо,

– розповів Козловський.

Він додав, що командири пригрозили розстрілом у спини, якщо вони будуть здаватися. За його словами, всі військові, яких привезли на фронт, боялися і розуміли, що їх привезли гинути.

На його думку, їх привезли саме для того, щоб вони загинули та виконали завдання за будь-яку ціну.