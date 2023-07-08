Про це розповів загарбник Сєргєй Бєляєв, якого взяли в полон українські воїни. Слова окупанта передає 24 Канал.
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"Поранених роз'їдають мухи"
Беляєв поскаржився на "несправедливість", мовляв, росіяни кидають на полі бою своїх же поранених.
Я також бачив, як ось ці хлопці залишаються поранені, у них забирають документи, все, щоб передати ротному. І все, він далі так лежить. Або навіть документи не забирають, просто лежить, і його роз'їдають мухи,
– підкреслив окупант.
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Російські офіцери влаштували стрілянину, щоб здатися в полон
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що під тимчасово окупованим Мелітополем ворожі офіцери влаштували криваву стрілянину. Між окупантами виникли розбіжності.
Під час суперечки один з офіцерів застрелив іншого. Усе для того, аби здатися в полон з підлеглими бійцями.