Про це розповів загарбник Сєргєй Бєляєв, якого взяли в полон українські воїни. Слова окупанта передає 24 Канал.

Читайте також "Набрали калік і привезли гинути": російський полонений про "солодке життя" в армії Росії

"Поранених роз'їдають мухи"

Беляєв поскаржився на "несправедливість", мовляв, росіяни кидають на полі бою своїх же поранених.

Я також бачив, як ось ці хлопці залишаються поранені, у них забирають документи, все, щоб передати ротному. І все, він далі так лежить. Або навіть документи не забирають, просто лежить, і його роз'їдають мухи,

– підкреслив окупант.

Читайте також Для чого ми сюди прийшли, на нас не нападали, – полонений росіянин закликав не їхати на війну

Російські офіцери влаштували стрілянину, щоб здатися в полон

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що під тимчасово окупованим Мелітополем ворожі офіцери влаштували криваву стрілянину. Між окупантами виникли розбіжності.

Під час суперечки один з офіцерів застрелив іншого. Усе для того, аби здатися в полон з підлеглими бійцями.