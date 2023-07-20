В четверг, 20 июля, состоялся брифинг заместителя директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковника Николая Уршаловича. На нем он как раз заявил о взятии в плен вражеского командира 18 июля, – информирует 24 Канал.

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Нацгвардейцы взяли в плен командира оккупантов

Следует сказать, что к этой операции причастны военные 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады.

Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шале Чеченской Республики,

– констатировал Уршалович.

Кроме того, по его словам, пленный захватчик рассказал о низком морально-психологическом состоянии российской армии и о нежелании оккупантов вести боевые действия.

Ему была оказана медицинская помощь, после чего передана соответствующим органам.

Брифинг Уршаловича: смотрите запись трансляции на канале "Военное телевидение Украины"

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