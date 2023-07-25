Власне, наші захисники взяли у полон окупанта Олександра Іванченка з Уссурійська, що на Далекому Сході Росії. Воював він від 24 лютого 2022 та був одним із тих бойовиків, які заходили на Київщину, – повідомляє 24 Канал.
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"Дитина повинна знати правду"
В Іванченка вдома є жінка та син – за його ж словами, не кровний. Отож у полоненого запитали, що б він сказав дитині, коли б вона поцікавилась, що він робив під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Стадом йшов за іншими просто-напросто. Більше, напевно… Розумніше не зможу відповісти. Я не зможу йому сказати в очі, що я виконував наказ чи щось інше. Не зможу. Дитина повинна правду знати,
– сказав військовий.
Також він ще раз констатував, що правда в тому, що він йшов за іншими за інерцією вбивати людей. Разом з тим він погодився, що міг не виконувати злочинних наказів, хоча й запевнив, що нібито на його руках немає крові.
Російські полонені: останнє
- Нещодавно стало відомо, що нацгвардійці взяли у полон командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі в Чечені. Про це розповів полковник Микола Уршалович.
- Окрім того, на Таврійському напрямку військовослужбовці Збройних Сил захопили бойовиків російського загону "Шторм-Z". Цей підрозділ сформовано здебільшого з колишніх ув'язнених чоловіків, тому Кремль його використовує як "гарматне м'ясо".
- Варто наголосити, що Україна поводиться з російськими полоненими відповідно до статутів та норм міжнародних конвенцій. Скажімо, військові живуть в адекватних умовах та їм навіть показують кіно про те, чому російська армія є абсолютним злом.