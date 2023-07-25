Під час важких боїв ЗСУ беруть багато полонених, які можуть розповісти про свої злочини в Україні. Цього разу у полон потрапив росіянин із Якутії – це Перепилиця Валерій Вікторович 1990 року народження. Він розповів, що отримав повістку і був мобілізований. Удома залишив дружину та двох дітей, до війни працював у котельні, передає 24 Канал.

Дивіться також У Міноборони розповіли про ганебні крадіжки окупантів на окупованому Запоріжжі

Окупант не був безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції, адже копав окопи та бліндажі на підступах до Енергодара. Іноді росяни виїжджали на полігон – там їх "намагалися чомусь вчити", але це не допомогло. Полонений жаліється, що "в боях дуже страшно, не те що на навчанні".

Полонений росіянин особисто не бачив, щоб ЗАЕС мінували чи заносили щось до станції.

Казали, що річка замінована, під'їзд до станції. Це щоб був час відбитися, якщо українці почнуть форсувати Дніпро,

– повідомив він.

Попереду стояла російська розвідка, спецпризначенці й артилерія, яку потім розбили українські військові.

Як зазначив полонений, росіяни не обговорювали між собою, до чого може призвести захоплення атомної станції. Але переконує: бійці все розуміли, просто не говорили про це між собою.

Він упевнений, що його товариші наразі буцімто "не можуть підірвати ЗАЕС, бо це буде світова катастрофа, яка зачепить і Росію".

Дивіться також "Гарячий зупин" четвертого блоку ЗАЕС загрожує техногенною катастрофою, – ГУР

Що ще розповіли полонені

Раніше ми писали про російського окупанта з Уссурійська, який був одним із перших, хто заходив на Київщину в лютому 2022 року. Його бригада перебувала на території радіаційного заповідника в Білорусі. Також він розказав, що не зможе пояснити свій учинок синові – хіба що скаже, що стадом пішов за іншими.