Заступниця міністра оборони України розповіла, що випадки крадіжок окупантами зросли з початку травня, особливо у дні, які були оголошені росіянами святковими та вихідними.

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Як окупанти крадуть майно на тимчасово окупованих територіях

Росіяни крадуть переважно майно і транспортні засоби. Вони роблять це під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.

Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам'янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян,

– розповіла Маляр.

Натомість в Енергодарі вночі з території приватного підприємства “Електропівденмонтаж-10” росіяни викрали близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.

Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

Маляр додала, що 7 травня до порту Бердянська прибули чергове вантажне російське судно. Ймовірно, російські загарбники використають його для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.

Окупанти активно крадуть на Херсонщині та в Маріуполі