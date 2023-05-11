Заместитель министра обороны Украины рассказала, что случаи воровства оккупантами возросли с начала мая, особенно в дни, которые были объявлены россиянами праздничными и выходными.
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Как оккупанты воруют имущество на временно оккупированных территориях
Россияне воруют преимущественно имущество и транспортные средства. Они делают это под предлогом необходимости обеспечения эвакуации населения.
В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан,
– рассказала Маляр.
В Энергодаре ночью с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" россияне похитили около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.
Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населённого пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.
Маляр добавила, что 7 мая в порт Бердянска прибыли очередное грузовое российское судно. Вероятно, российские захватчики используют его для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.
Оккупанты активно воруют в Херсонской области и в Мариуполе
- Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский ранее рассказывал, что российские захватчики начали активно скупать гражданские вещи на рынках Херсонской области, участились ограбления и мародерства. С особой интенсивностью россияне грабят гражданские помещения и жилые дома: выкручивают обычные лампочки, вырывают розетки, унитазы, стиральные машинки и бойлеры.
- Во временно оккупированном Мариуполе также процветает мародерство. Воровать в городе до сих пор есть что – это одна из причин, почему люди, в которых уцелели квартиры и ценные вещи, не уезжают из города. Если оставить квартиру на неделю-две, она станет пустой.