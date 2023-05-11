Заместитель министра обороны Украины рассказала, что случаи воровства оккупантами возросли с начала мая, особенно в дни, которые были объявлены россиянами праздничными и выходными.

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Как оккупанты воруют имущество на временно оккупированных территориях

Россияне воруют преимущественно имущество и транспортные средства. Они делают это под предлогом необходимости обеспечения эвакуации населения.

В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан,

– рассказала Маляр.

В Энергодаре ночью с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" россияне похитили около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.

Также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населённого пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

Маляр добавила, что 7 мая в порт Бердянска прибыли очередное грузовое российское судно. Вероятно, российские захватчики используют его для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.

Оккупанты активно воруют в Херсонской области и в Мариуполе