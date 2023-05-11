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Зауважте Відступ росіян біля Бахмута, Богуслаєв проситься в Росію через обмін: хронологія 441 дня війни

6:18 У Генштабі ЗСУ розповіли, що наші військові відбили 39 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог продовжує марні наступальні дії у Бахмуті.

Варто додати, що на Запоріжжі вороги обороняються. Зокрема, за останні три дні російська окупаційна адміністрація "евакуювала" орієнтовно 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.

2:38 Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як піклується про власну безпеку. Міністр сказав, що в деяких місцях варто пити воду лише із закритих пляшок. Проте пояснив, що не думає, що він є головною мішенню.

Також Кулеба порадив Медведєву пити менше горілки перед тим, як заходити в телеграм та закликати до "вбивства" Зеленського.

00:47 Командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький розповів, що бідкання Пригожина про втечу солдатів 72 бригади армії Росії виявились напівправдою. Адже частину росіян ЗСУ взяли в полон. Зокрема, на відео видно 5 окупантів 72 російської бригади, які кажуть, що не бачили поганого ставлення до них.

Дивіться відео з полоненими солдатами 72 бригади армії Росії