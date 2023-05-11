Яка ситуація на фронті та на дипломатичному полі – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Відступ росіян біля Бахмута, Богуслаєв проситься в Росію через обмін: хронологія 441 дня війни

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