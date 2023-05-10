Уже навіть окупанти розуміють, що українських захисників їм не перемогти. До слова, середа, 10 травня, – це 441 доба героїчного спротиву ворожій армії. Найголовніші події цього дня – у матеріалі 24 Каналу.

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03:03 Речник Повітряний сил Юрій Ігнат закликав не зачаровуватись успіхами української ППО у 90% збитих ворожих ракет. За його словами, під час наступних атак цей показник може становити 30 чи 40 відсотків.

Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем,

– наголосив Ігнат.