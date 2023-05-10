Уже навіть окупанти розуміють, що українських захисників їм не перемогти. До слова, середа, 10 травня, – це 441 доба героїчного спротиву ворожій армії. Найголовніші події цього дня – у матеріалі 24 Каналу.

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