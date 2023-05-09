Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Наслідки нічної атаки по Україні, Бахмут закидали "фосфором": хронологія 439 дня війни

6:21 У КМВА розповіли про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: в Голосіївському районі сталось загоряння внаслідок падіння уламків на подвір'я приватного будинку. Дані уточнюються;

в Шевченківському районі – уламки ракети знайшли на проїжджій частині. Згодом у КМВА уточнили, що були пуски з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Однак випущені ракети, найімовірніше, типу Х-101 (Х-555) не досягли своїх цілей – ППО збила орієнтовно 15 ворожих цілей.

6:05 На всій території України оголосили про відбій повітряної тривоги.

5:03 Вибухи пролунали у Київській області. На околицях Києва працювала ППО, людей закликали перебувати в укриттях. Згодом були повторні вибухи на Київщині та підвищена небезпека на Чернігівщині.

4:12 США 9 травня оголосять про черговий пакет військової допомоги для України на суму 1,2 мільярда доларів. Ці гроші планують вкласти в зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, їх витратять на системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні боєприпаси, безпілотники для протиповітряної оборони. Також за них куплять артилерію, ракети, зйомку супутників і фінансування поточного технічного обслуговування, запасні частини для різних систем.

3:39 По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти підняли в небо чотири своїх Ту-95. Також злітав Ту-22М3 з аеродрому "Шайковка". Попередньо повідомляли про пуски крилатих ракет. Вибухи лунали на Київщині. У Київській ОВА людей запевнили, що працює ППО.

2:18 Росіяни у ніч проти 8 травня атакували Україну "Шахедами". Проте наша ППО збила всі 35 з 35 запущених ворожих дронів. Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що ворог "надмірно компенсує неефективність ударів з безпілотників, перебільшуючи їхній розмір і масштаб".

В ISW також пояснили, чому декілька лідерів країн візьмуть участь у російському параді 9 травня. Зокрема, Путін робить це для того, "щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії".

1:44 Хорватія передасть ЗСУ вертольоти Мі-8. Мовиться про 14 одиниць техніки радянського виробництва. Перші 9 одиниць вже покинули Хорватію. Решту 5 доставлять в Україну наземним ходом.

01:08 У Росії ніч видалась тривожною. Так, у Тамані Краснодарського краю росіяни скаржились на падіння "дивного предмета", а біля Криму, у селі Глазовка Ленінського району, нібито збили безпілотник.