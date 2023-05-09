Яка ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті –читайте у тексті 24 Каналу. ВажливоНаслідки нічної атаки по Україні, Бахмут закидали "фосфором": хронологія 439 дня війни 6:21 У КМВА розповіли про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: в Голосіївському районі сталось загоряння внаслідок падіння уламків наподвір'я приватного будинку. Дані уточнюються; в Шевченківському районі –уламки ракети знайшли на проїжджій частині. Згодом у КМВА уточнили, що були пускиз чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Однак випущені ракети, найімовірніше, типу Х-101 (Х-555) не досягли своїх цілей –ППО збила орієнтовно 15 ворожих цілей. 6:05 На всій території України оголосили про відбій повітряної тривоги. 5:03 Вибухи пролунали у Київській області. На околицях Києва працювала ППО, людей закликали перебувати в укриттях. Згодом були повторні вибухи на Київщині та підвищена небезпека на Чернігівщині. 4:12США 9 травня оголосять про черговий пакет військової допомоги для України на суму1,2 мільярда доларів. Ці гроші планують вкласти взміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, їх витратять насистеми протиповітряної оборони HAWK, зенітні боєприпаси, безпілотники для протиповітряної оборони. Також за них куплятьартилерію, ракети, зйомку супутників і фінансування поточного технічного обслуговування, запасні частини для різних систем. 3:39По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Окупанти підняли в небо чотири своїхТу-95. Також злітав Ту-22М3з аеродрому "Шайковка". Попередньо повідомляли про пуски крилатих ракет. Вибухи лунали на Київщині. У Київській ОВА людей запевнили, що працює ППО. 2:18 Росіяни у ніч проти 8 травня атакували Україну "Шахедами". Проте наша ППО збила всі 35 з 35 запущених ворожих дронів. Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили, що ворог "надмірно компенсує неефективність ударів з безпілотників, перебільшуючи їхній розмір і масштаб". В ISW також пояснили, чому декілька лідерів країн візьмуть участь у російському параді 9 травня. Зокрема, Путін робить це для того, "щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії". 1:44Хорватія передасть ЗСУвертольоти Мі-8. Мовиться про 14 одиниць техніки радянського виробництва. Перші 9 одиниць вже покинули Хорватію. Решту 5 доставлять в Україну наземним ходом. 01:08 У Росії ніч видалась тривожною. Так, уТамані Краснодарськогокраю росіяни скаржились на падіння "дивного предмета", а біля Криму, у селіГлазовка Ленінського району, нібитозбили безпілотник.