ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию. Отключение чревато потерей внешнего питания (блэкаутом).

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ЗАЭС близка к блэкауту

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блэкаутом).

В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).

Как отметил временно исполняющий обязанности исполнительного директора Энергоатома Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции". В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов.

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока,

– отметили в Энергоатоме.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, управление станцией нелегитимным и неподготовленным российским руководством, которое не несет ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе. Именно поэтому Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом" с последующим приведением станции в нормальный режим эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта.

"Ядерный терроризм России должен быть немедленно остановлен, а захватчики должны покинуть территорию станции и ее города-спутника Энергодара!" – подчеркнули энергетики.

Оккупанты боятся партизан на ЗАЭС

Напомним, что журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева сообщала, что оккупанты поставили своей целью полностью паспортизировать жителей оккупированных территорий до сентября. С этой целью террористы угрожают украинцам и вывозят людей из дома, если они отказываются от получения российского документа.

Также россияне продолжают использовать электростанцию в качестве площадки для обстрелов. В частности, почти ежедневные обстрелы Никополя и Марганца они совершаются именно с территории ЗАЭС.

Кстати, часть сотрудников не пошла на сотрудничество с оккупантами, поэтому на них давят. Террор к украинским специалистам атомной электростанции применялся постоянно, и даже были похищения, – до сих пор некоторые из наших специалистов остаются в российских застенках.