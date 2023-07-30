Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне 6 раз обесточили ЗАЭС. Это очень рискованно, ведь такие действия окупантов могут привести к радиационной катастрофе.

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Что происходит на ЗАЭС

По словам Орлова, российские захватчики производят на территории станции определенные ротации. Фиксируется перемещение вражеской техники и живой силы противника. В то же время городской голова отметил, что не видел со стороны оккупантов каких-либо конкретных подготовительных действий для наступления.

Но то, что они заминировали весь периметр станции и побережья, – факт, давно доказанный инспекторами МАГАТЭ, которые сообщали, что поблизости что-то постоянно детонирует. Это дикие животные, попадающие на растяжки,

– объяснил он.

Мэр заявил, что во временно оккупированном Энергодаре и на ЗАЭС много россиян. Захватчики прикрываются периметром ядерного объекта, потому что знают, что ВСУ не будут бить по станции. Они превратили Запорожскую АЭС в огромную военную базу.

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