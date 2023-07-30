Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що росіяни 6 разів знеструмлювали ЗАЕС. Це дуже ризиковано, такі дії окупантів можуть привести до радіаційної катастрофи.

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Що відбувається на ЗАЕС

За словами Орлова, російські загарбники проводять на території станції певні ротації. Фіксується переміщення ворожої техніки та живої сили противника. Водночас міський голова зазначив, що не бачив з боку окупантів якихось конкретних підготовчих дій для наступу.

Але те, що вони замінували весь периметр станції й узбережжя, – факт, давно доведений інспекторами МАГАТЕ, які повідомляли, що поблизу щось постійно детонує. Це дикі тварини, які потрапляють на розтяжки,

– пояснив він.

Міський голова заявив, що в тимчасово окупованому Енергодарі та на ЗАЕС багато росіян. Загарбники прикриваються периметром ядерного об’єкта, бо знають, що ЗСУ не битимуть по станції. Вони перетворили Запорізьку АЕС на величезну військову базу.

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