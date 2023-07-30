Про це 24 Каналу розповіла Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної енергетики. На її думку, окупанти маніпулюють спостерігачами, не дозволяючи їм бачити реальної ситуації на об'єкті.
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Тактика Росії на ЗАЕС
Не так давно Міжнародне агентство з атомної енергетики вперше оприлюднила заяву, в якій прямо підтвердила те, що росіяни замінували ЗАЕС. Варто зазначити, що Україна повідомляла про це ще місяць тому.
"До цього МАГАТЕ впритул не бачила мін у басейні-розприскувачі та ставку-охолоджувачі. Це досить просто пояснити: перед тим, як показати ці об'єкти спостерігачам, росіяни їх розміновують, а після завершення планового огляду мінують знову", – зазначила Кошарна.
Ольга Кошарна про ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео
Спостерігачі не мають змоги вільно пересуватися майданчиком, а також їм ніяк не вдається отримати дозвіл оглянути дахи, на яких обладнані вогневі позиції окупантів. Це може означати, що росіяни дозволили спостерігачам побачити ці міни в буферній зоні.
"Зараз Запорізька АЕС – це єдиний інструмент шантажу Росії, яким вона намагається зупинити контрнаступ. Тому Росія використала повідомлення про міни для того, щоб переключити на них суспільну увагу, з переведення 4 енергоблоку ЗАЕС у гарячий зупин", – припустила ядерна експертка.
Чому режим гарячого зупину небезпечний
В режимі гарячого зупину зберігається висока температура ядерного реактора. Через це в разі нестачі води – наприклад, у випадку підриву ставка-охолоджувача – працівники ЗАЕС матимуть обмаль часу для того, щоб перешкодити аварії.
Натомість у холодному зупині температура реактора є суттєво нижчою, що у випадку теракту дасть працівникам більше часу на відновлення водопостачання. Саме тому Росії вигідно тримати реактор у гарячому зупині, адже це збільшує ризик аварії.
Що відбувається на ЗАЕС прямо зараз
- 24 липня окупанти перевели 4 енергоблок у режим гарячого зупину, в якому він вироблятиме пару. Водночас він збільшує ризики аварії з ядерними викидами, про що минулого тижня заявило ГУР.
- Перед тим для створення загрозливої ситуації росіяни використовували 5 енергоблок ЗАЕС. Він перебував у гарячому зупині останні 8 місяців, починаючи з минулого опалювального сезону.
- Навесні Україна закликала перевести його в холодний зупин, але Росія відмовилась це зробити. МАГАТЕ також проігнорувало цей запит України, не побачивши проблеми в тривалому використанні такого режиму.
- Тим не менш, цього липня окупанти перевели 5 енергоблок у холодний зупин. Як повідомляє Кошарна, це було пов'язано із тим, що він у багато разів перевищив норму перебування в гарячому зупині й через це виникли проблеми з парогенераторами.
- Українські працівники ЗАЕС намагаються чинити їм опір злочинним наказам окупантів. Через це вони зазнають репресій, а Росія змушена завозити на станцію своїх працівників.