Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Кошарна, независимая экспертка по ядерной энергетике. По ее мнению, оккупанты манипулируют наблюдателями, не позволяя им видеть реальную ситуацию на объекте.

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Тактика России на ЗАЭС

Не так давно Международное агентство по атомной энергетике впервые обнародовало заявление, в котором прямо подтвердило то, что россияне заминировали ЗАЭС. Стоит отметить, что Украина об этом сообщала еще месяц назад.

"До этого МАГАТЭ в упор не видела мин в бассейне-разбрызгивателе и пруде-охладителе. Это достаточно просто объяснить: перед тем, как показать эти объекты наблюдателям, россияне их разминируют, а после завершения планового обзора пройдут снова", – отметила Кошарна.

Ольга Кошарная о ситуации на ЗАЭС: смотрите видео

Наблюдатели не могут свободно передвигаться по площадке; также им не удается получить разрешение осмотреть крыши, на которых оборудованы огневые позиции оккупантов. Это может означать, что россияне разрешили наблюдателям увидеть эти мины в буферной зоне.

"Сейчас Запорожская АЭС – это единственный инструмент шантажа России, которым она пытается остановить контрнаступление. Поэтому Россия использовала сообщения о минах для того, чтобы переключить на них общественное внимание с перевода 4 энергоблока ЗАЭС в горячую остановку", – предположила ядерная экспертка.

Почему режим горячей остановки опасен

В режиме горячей остановки сохраняется высокая температура ядерного реактора. Поэтому в случае нехватки воды – например, в случае подрыва пруда-охладителя – работники ЗАЭС будут иметь мало времени для того, чтобы воспрепятствовать аварии. В холодной остановке температура реактора существенно ниже, что в случае теракта даст работникам больше времени на восстановление водоснабжения. Именно поэтому России выгодно держать реактор в горячей остановке, так кака это увеличивает риск аварии.

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