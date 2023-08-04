Відповідну заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він зазначив, що експерти провели огляд дахів атомних блоків №3 та №4. Також перевірили турбінні зали Запорізької АЕС.

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Мін і вибухівки не виявили

Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ врешті отримала доступ до дахів реакторних блоків. Крім того, оглянула дахи турбінних залів. Власне, раніше росіяни робили все можливе для того, щоб інспекція не відбулася.

"Я вітаю новини про те, що експерти МАГАТЕ нарешті отримали цей додатковий доступ до місця. Своєчасне, незалежне та об'єктивне повідомлення фактів на місці має вирішальне значення для продовження зусиль МАГАТЕ з підтримки ядерної безпеки під час військового конфлікту в країні", – заявив Гроссі.

За наявною інформацією, доступ експертам надали у четвер 3 серпня. Водночас відомо, що вночі команда МАГАТЕ розповіла, що поблизу заводу чула серію детонацій. На ЗАЕС тоді повідомили, що ці детонації не вплинули ані на станцію, ані промзону, ані Енергодар.

Гроссі нагадав про небезпеки

Рафаель Гроссі також відреагував на детонацію. За його словами, це чергове нагадування про те, що зберігається потенційна ядерна небезпека. Зауважимо, що з нею на регулярній основі стикається ЗАЕС.

Я знову закликаю всі сторони утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та навколишнього середовища,

– наголосив він.