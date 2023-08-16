Россияне пытаются нагнетать ситуацию вокруг возможной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем России.
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Угроза на ЗАЭС
Запорожская атомная станция находится под контролем неприятеля с начала полномасштабной войны. Россия использует нарратив о возможной ядерной катастрофе для запугивания украинцев и ядерного шантажа мира.
Главное управление разведки сообщает, что угрозы провокаций на ЗАЭС пока нет. Если такая вероятность появится, соответствующие службы обязательно проинформируют украинцев.
Что касается возможной провокации россиян на ЗАЭС, то сейчас опасности нет. Активно работает российское ИПСО, они пытаются посеять панику, испугать украинцев,
– сообщили в ГУР.
Угроза на ЗАЭС: последние новости
- В работе Запорожской АЭС 11 августа произошло нарушение. Там произошла утечка воды. В результате вывода 4 энергоблока в "горячее" состояние с нарушением условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. В то же время радиологического выброса в окружающую среду не было.
- Ночью 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии 750 кВ. ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания.
- Также россияне продолжают использовать электростанцию в качестве площадки для обстрелов. В частности, почти ежедневные обстрелы Никополя и Марганца они совершают именно с территории ЗАЭС.
- Главное управление разведки и Генштаб неоднократно сообщали о возможных провокациях врага на Запорожской АЭС. В Генштабе подчеркивали, что подрыв таких объектов должен не повредить энергоблоки, а создать видимость якобы обстрелов со стороны Украины. Такие сообщения – часть дезинформационной кампании России.