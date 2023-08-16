Водночас Сили безпеки й оборони України продовжують наступ одразу на кількох ділянках фронту. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Деталі від ГУР

Росіяни намагаються атакувати на Куп'янському напрямку, але переважно перебувають у статичній обороні. Як зазначає Скібіцький, окупанти не мають успіху на цьому напрямку, але не полишають спроб досягнути "бодай мінімальних цілей розпочатої війни".

Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади,

– повідомляє він.

Минуло півтора року з початку повномасштабної війни, а Росія все ще не вийшла на адміністративні кордони Донецької області. За словами розвідників, для Кремля це – завдання мінімум.

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Що планують у Кремлі