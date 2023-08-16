Водночас Сили безпеки й оборони України продовжують наступ одразу на кількох ділянках фронту. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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Деталі від ГУР
Росіяни намагаються атакувати на Куп'янському напрямку, але переважно перебувають у статичній обороні. Як зазначає Скібіцький, окупанти не мають успіху на цьому напрямку, але не полишають спроб досягнути "бодай мінімальних цілей розпочатої війни".
Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади,
– повідомляє він.
Минуло півтора року з початку повномасштабної війни, а Росія все ще не вийшла на адміністративні кордони Донецької області. За словами розвідників, для Кремля це – завдання мінімум.
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Що планують у Кремлі
- Досить цікавою є нещодавня заява Шойгу. Під час Московської конференції з безпеки він озвучив нові цілі війни Росії проти України. За його словами, "звільнення військовослужбовців Росії з українського полону є однією із пріоритетних гуманітарних задач "спецоперації". Це може свідчити про певні зміни настроїв у верхівці Кремля – адже дуже довго цілями війни були "денацифікація" та "демілітаризація".
- Сам Шойгу почав з'являтися на публіці після спроби пригожинського перевороту. Так, у серпні він нібито "поїхав на фронт" – принаймні таке відео оприлюднили в міноборони держави-агресорки. На ньому він роздивляється карти, проводить наради, розглядає "трофейну" техніку. Але впадає в око дивна поведінка міністра оборони: слухаючи про успіхи росіян, Шойгу блідне і відводить погляд. Також помітно, як безсило падає його рука з лазерною указкою під час аналізу карти.
- Та "прості росіяни" все одно вважають українців нацистами. 9 серпня журналісти показали полонених окупантів і поспілкувалися з ними. Артем із Кемерова, який добре вдягнений і в світлому приміщенні складає коробки, заявив, що умови полону хороші, але українці – "цивілізовані нацисти".