У середу, 16 серпня, в оборонному відомстві Британії зазначили, що Росія досі не може налагодити самостійне виробництво вітчизняних односторонніх дронів-камікадзе, що були створені за зразком іранських БпЛА типу "Шахед".

Дивіться також Непомітні для радарів – безшумні вбивці: як і чим "супердрони" Luna NG допоможуть Україні

Намагається вона це зробити, вочевидь, від вересня 2022 року – уже скоро буде рівно рік від того моменту.

Кремль взявся за виробництво дронів

Варто сказати, що загарбники уже застосували ці безпілотники, зібрані з іранських деталей, по нашій державі. Однак українська пароповітряна оборона продемонструвала, що може ефективно їх знищувати.

Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання БпЛА. Ефективність ця зброя засвідчувала з перемінним успіхом. Україна показала успіхи у нейтралізації більшості дронів,

– написали у міноборони Британії.

Окрім того, там зазначили, що у Кремлі, скоріш за все, прагнуть налагодити самозабезпечення безпілотними літальними апаратами уже в найближчі місяці.

Поки Росія залишається залежною від комплектуючих і загалом від зброї з Ірану, яку здебільшого транспортують через Каспійське море.

Дивіться також Поставки "Шахедів" до Росії призупинені: в ОК "Південь" припустили причину

У Росії побудували цілий завод