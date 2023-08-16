У середу, 16 серпня, в оборонному відомстві Британії зазначили, що Росія досі не може налагодити самостійне виробництво вітчизняних односторонніх дронів-камікадзе, що були створені за зразком іранських БпЛА типу "Шахед".
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Намагається вона це зробити, вочевидь, від вересня 2022 року – уже скоро буде рівно рік від того моменту.
Кремль взявся за виробництво дронів
Варто сказати, що загарбники уже застосували ці безпілотники, зібрані з іранських деталей, по нашій державі. Однак українська пароповітряна оборона продемонструвала, що може ефективно їх знищувати.
Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання БпЛА. Ефективність ця зброя засвідчувала з перемінним успіхом. Україна показала успіхи у нейтралізації більшості дронів,
– написали у міноборони Британії.
Окрім того, там зазначили, що у Кремлі, скоріш за все, прагнуть налагодити самозабезпечення безпілотними літальними апаратами уже в найближчі місяці.
Поки Росія залишається залежною від комплектуючих і загалом від зброї з Ірану, яку здебільшого транспортують через Каспійське море.
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У Росії побудували цілий завод
- Військовий експерт Олег Жданов коментував виготовлення Росією власних дронів за іранським зразком. За його словами, конструкція корпуса безпілотників та його внутрішні модулі відрізняються від іранського аналога.
- Водночас Британська розслідувальна група Conflict Armament констатувала, що в Росії запрацював цілий завод з виробництва таких дронів-камікадзе. Неодноразово ворог застосовував виготовлені на цьому підприємстві БпЛА по нашій державі.
- Боротися з такими цілями Збройним Силам можуть допомогти лише сучасні системи ППО від Заходу. До речі, нещодавно стало відомо, що Норвегія надасть нашим Повітряним силам антидронові комплекси CORTEX Typhon.