В среду, 16 августа, в оборонном ведомстве Британии отметили, что Россия до сих пор не может наладить самостоятельное производство отечественных односторонних дронов-камикадзе, созданных по образцу иранских БПЛА типа "Шахед".

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Пытается она это сделать, очевидно, с сентября 2022 – уже скоро будет ровно год с того момента.

Кремль взялся за производство дронов

Следует сказать, что захватчики уже применили эти беспилотники, собранные из иранских деталей, по нашему государству. Однако украинская паровоздушная оборона показала, что может эффективно их уничтожать.

Местное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки БПЛА. Эффективность этого оружия подтверждало с переменным успехом. Украина показала успехи в нейтрализации большинства дронов,

– написали в минобороны Британии.

Кроме того, атм отметили, что в Кремле, скорее всего, стремятся наладить самообеспечение беспилотными летательными аппаратами уже в ближайшие месяцы.

Пока Россия остается зависимой от комплектующих и в целом от оружия из Ирана, в основном транспортируемого через Каспийское море.

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В России построили целый завод