Не виключно, що у Росії військові комісаріати палатимуть й надалі. Адже Москва не гребує ухваленням "непопулярних рішень". Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів про підготовку окупантів до масової мобілізації та настрої російського населення.

Дивіться також Тривожитись мають у Росії, – ГУР про загрозу ракетних обстрілів на День Незалежності

Підпали військкоматів

За словами Вадима Скібіцького, за підпалом військкоматів у Росії "стоїть" злочинна політика Путіна. Росіяни втомилися від брехливої риторики своєї влади та від розпочатої нею безперспективної війни. Підпалюючи військові комісаріати, вони висловлюють свій протест Кремлю.

Звинувачувати російські окупанти можуть кого завгодно, але щоб знайти винних у тому, що на їхній території щось горить чи вибухає, їм достатньо подивитись у дзеркало,

– наголосив розвідник.

"Кухонно-диванна" підтримка війни у Росії

Приблизно 70% російського населення підтримує продовження війни. Пасивно, лежачи на дивані. Це переважно більш зрілі люди. Йти в окопи серед них охочих небагато. Водночас антивоєнні настрої переважно панують саме серед молоді.

А ось у Криму зростає кількість людей, які чекають на звільнення півострова від окупантів.

Багато людей не просто чекає, але й допомагає його наближати,

– зазначив Скібіцький.

Інша частина жителів Криму – росіяни, яких Кремль заселив вже після окупації, аби так би мовити "розбавити" демографічний склад населення півострова.

Якщо кожна "бавовна" у Криму надає мотивації першим боротися, то других стимулює до якнайшвидшої втечі.

Кремль готується до масової мобілізації

На думку Скібіцького, Росії не вдасться уникнути масової мобілізації. Проте, що Кремль таки планує її провести свідчить низка доказів. Зокрема, йдеться про ухвалення законів та актів, які передбачають посилення покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації.

Раніше Путін також збільшив призовний вік, а процес вручення повістки модернізували – почали надсилати в електронному форматі.

У Росії палають військові комісаріати