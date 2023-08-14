Не исключено, что в России военные комиссариаты будут пылать и дальше. Ведь Москва не гнушается принятием "непопулярных решений". Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал о подготовке окупантов к массовой мобилизации и настроении российского населения.
Смотрите также Тревожиться должны в России, – ГУР об угрозе ракетных обстрелов в День Независимости
Поджоги военкоматов
По словам Вадима Скибицкого, за поджогом военкоматов в России "стоит" преступная политика Путина. Россияне устали от лживой риторики своей власти и от начатой ею бесперспективной войны. Поджигая военные комиссариаты, они выражают свой протест Кремлю.
Обвинять российские оккупанты могут кого угодно, но чтобы найти виновных в том, что на их территории что-то горит или взрывается, им достаточно посмотреть в зеркало,
– подчеркнул разведчик.
"Кухонно-диванная" поддержка войны в России
Приблизительно 70% русского населения поддерживает продолжение войны. Пассивно, лежа на диване. Это в основном более зрелые люди. Идти в окопы среди них желающих немного. В то же время антивоенные настроения в основном господствуют именно среди молодежи.
А вот в Крыму растет количество людей, ожидающих освобождения полуострова от оккупантов.
Многие люди не просто ждут, но и помогают его приближать,
– отметил Скибицкий.
Другая часть жителей Крыма – россияне, которых Кремль заселил уже после оккупации, чтобы так сказать "разбавить" демографический состав населения полуострова.
Если каждый "хлопок" в Крыму дает мотивации первым бороться, то вторых стимулирует к скорейшему бегству.
Кремль готовится к массовой мобилизации
По мнению Скибицкого, России не удается избежать массовой мобилизации. О том, что Кремль планирует ее провести свидетельствует ряд доказательств. В частности, речь идет о принятии законов и актов, предусматривающих усиление наказания за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации.
Ранее Путин также увеличил призывной возраст, а процесс вручения повестки модернизировали – начали посылать в электронном формате.
В России горят военные комиссариаты
- 31 июля стал днем эпидемии поджогов военкоматов. Сразу в нескольких регионах России пылало. Так, под Москвой в Подольске два пожилых пенсионера "подожгли здание местного военкомата". В тот же день в Калуге 77-летняя женщина якобы бросила коктейль Молотова в здание, где расположен военный комиссариат. В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина якобы поджег двери военкомата, а также пытался протаранить ворота этого здания на легковом авто.
- В Волгограде задержана 31-летняя женщина, сотрудница областного комитета юстиции. Женщина планировала поджечь местный военкомат, принеся с собой пять бутылок с коктейлем Молотова. Впрочем, осуществить задуманное у нее не получилось – она привлекла внимание охранников.
- По словам военного эксперта Олега Жданова, на конец июля этого года органы правопорядка расследовали 113 схожих случаев.