Не исключено, что в России военные комиссариаты будут пылать и дальше. Ведь Москва не гнушается принятием "непопулярных решений". Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал о подготовке окупантов к массовой мобилизации и настроении российского населения.

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Поджоги военкоматов

По словам Вадима Скибицкого, за поджогом военкоматов в России "стоит" преступная политика Путина. Россияне устали от лживой риторики своей власти и от начатой ею бесперспективной войны. Поджигая военные комиссариаты, они выражают свой протест Кремлю.

Обвинять российские оккупанты могут кого угодно, но чтобы найти виновных в том, что на их территории что-то горит или взрывается, им достаточно посмотреть в зеркало,

– подчеркнул разведчик.

"Кухонно-диванная" поддержка войны в России

Приблизительно 70% русского населения поддерживает продолжение войны. Пассивно, лежа на диване. Это в основном более зрелые люди. Идти в окопы среди них желающих немного. В то же время антивоенные настроения в основном господствуют именно среди молодежи.

А вот в Крыму растет количество людей, ожидающих освобождения полуострова от оккупантов.

Многие люди не просто ждут, но и помогают его приближать,

– отметил Скибицкий.

Другая часть жителей Крыма – россияне, которых Кремль заселил уже после оккупации, чтобы так сказать "разбавить" демографический состав населения полуострова.

Если каждый "хлопок" в Крыму дает мотивации первым бороться, то вторых стимулирует к скорейшему бегству.

Кремль готовится к массовой мобилизации

По мнению Скибицкого, России не удается избежать массовой мобилизации. О том, что Кремль планирует ее провести свидетельствует ряд доказательств. В частности, речь идет о принятии законов и актов, предусматривающих усиление наказания за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации.

Ранее Путин также увеличил призывной возраст, а процесс вручения повестки модернизировали – начали посылать в электронном формате.

В России горят военные комиссариаты