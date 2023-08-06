Это 24 Каналу отметил оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он подчеркнул, что в этой истории важен именно результат.

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Кто организовал "поджог"

Свои действия пожилые люди объясняли тем, что у них украли деньги, а предлагали вернуть их за сожженный военкомат. Другая версия – звонили вроде бы сотрудники ФСБ и просили "помочь" в следственном эксперименте – сжечь военкомат. И таким образом найдут преступников, которые "могут работать на Украину", отметил Олевский. Исполнители поджогов откровенно "велись" на манипуляторов, которые просто вытаскивали из них деньги.

"За этим может стоять ФСБ, ГРУ, это может быть ИПСО – кто угодно и что угодно. Главный вопрос – какой результат. Так ФСБ могут демонстрировать, мол, смотрите как Украина вредит России и сколько военкоматов они "защитили". Но по правде – бабушки и дедушки не несут существенного ущерба. Они просто бросают бутылку зажигательной смеси под дверь", – добавил редактор.

Тимур Олевский о поджоге военкоматов в России: смотреть видео

Он добавил, что уже зафиксирован один случай самоубийства. В Ленинградской области дедушка, узнав, что на него завели уголовное дело, свел счет с жизнью.

В России поджигают военкоматы: где горело