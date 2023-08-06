Таке 24 Каналу відзначив опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він наголосив, що у цій історії важливий саме результат.

Дивіться також Мирний перехід влади неможливий: навіщо росіяни масово палять військкомати

Хто організував "підпал"

Свої дії літні люди пояснювали тим, що у них вкрали гроші, а пропонували повернути їх за спалений військкомат. Інша версія – дзвонили начебто співробітники ФСБ і просили "допомогти" у слідчому експерименті – спалити військкомат. І таким чином знайдуть якихось злочинців, які "можуть працювати на Україну", зазначив Олевський. Виконавці підпалів відверто "велися" на маніпуляторів, які просто витягали з них гроші.

"За цим може стояти ФСБ, ГРУ, це може бути ІПСО – хто завгодно і що завгодно. Головне питання – який результат. Так, ФСБ можуть демонструвати, мовляв, дивіться як Україна шкодить Росії і скільки військкоматів вони "захистили". Але по правді – бабусі та дідусі не несуть суттєвого збитку. Вони просто кидають пляшку запалюючої суміші під двері", – додав редактор.

Тимур Олевський про підпал військкоматів у Росії: дивитись відео

Він додав, що вже зафіксовано один випадок самогубства. В Ленінградській області дідусь, дізнавшись, що на нього завели карну справу, звів рахунок з життям.

У Росії підпалюють військкомати: де горіло