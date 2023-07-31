Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, усіх "підпалювачів" начебто затримала поліція країни-агресорки, передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї літні чоловіки влаштували "підпал" військкомату

Пропагандисти зазначають, що у Московській області, а саме у місті Подольськ два літніх чоловіки нібито "підпалили будівлю місцевого військкомату". Обом чоловікам наразі начебто по 80 років.

У Подольську 80-річні чоловіки "підпалили" військкомат: дивіться відео

Російські правоохоронці зазначили, що вони підійшли до будівлі військкомату і довго намагалися розібратися в телефонах. Потім один із них буцімто "дістав щось і кинув", після чого стався вибух.

Наразі пропагандисти наголосили, що обох 80-річних чоловіків вони затримали. Якою була їх подальша доля – достеменно невідомо.

Схожий випадок трапився і в Калузі

Того ж дня в іншому російському місті Калуга трапився схожий випадок з "підпалом військкомату". Так, 77-річна жінка буцімто кинула коктейль Молотова в будівлю, де розміщений військовий комісаріат.



У Калузі літня жінка хотіла "підпалити" військкомат / Фото з російських телеграм-каналів

Далі жінку намагалися затримати правоохоронці, але вона пригрозила, що начебто має при собі гранату. Згодом стало відомо, що жодної вибухівки у неї насправді не виявилося, тому далі її нібито затримала поліція.

У Петербурзі чоловік "підпалив" військкомат на "вимогу фсб"

Схожа ситуація також трапилася і в російському Санкт-Петербурзі. Там 54-річний чоловік нібито підпалив двері військкомату, а також намагався протаранити ворота цієї будівлі на легковій автівці.

У Петербурзі чоловік влаштував "диверсію" у військкоматі: дивіться відео

В одній з районних адміністрацій міста зазначили, що чоловіка нібито затримали, а пожежу ліквідували. Згодом стало відомо, що, за словами чоловіка, йому почали надходити дзвінки нібито від співробітника федеральної служби безпеки Росії, на прізвище Колесніков, який запропонував влаштувати провокацію та облити двері військкомату бензином.



У Петербурзі чоловік нібито підпалив військкомат на вимогу фсб / Фото з російських телеграм-каналів

Ба більше, пропагандисти заявили, що цьому чоловікові начебто були потрібні "якісь документи пов'язані з Україною". Щоправда, що це були за папери, росіяни – не уточнили.

Ще один "підпал" нібито стався в Омську

Російські пропагандисти зазначили, що серед їхніх громадян нібито шириться "новий вид телефонного шахрайства". Так, вони наголосили, що 21-річній студентці педагогічного коледжу Омська буцімто "зателефонували з Києва" і повідомили, що на її ім'я оформили кредит, а кошти забрали собі.

Тому, як варіант помсти, ці шахраї нібито запропонували дійти до будівлі банку і підпалити його. Насправді ж за цією адресою був військкомат.



В Омську дівчина йшла "палити" банк, а "спалила військкомат" / Фото з російських телеграм-каналів

Далі росіяни зазначили, що через деякий час вона буцімто прийшла до вказаної будівлі й дістала пляшку з рідиною для розпалювання, але підпалити її не встигла. Дівчину "швидко затримали" працівники поліції.

За словами дівчини, вона нібито не підозрювала, що за адресою може бути розташований військкомат. Тому російські правоохоронці за цим фактом вже "проводять перевірку".

Раніше "підпалити" військкомат намагалися і в Мурманській області