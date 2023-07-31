Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, всех "поджигателей" якобы задержала полиция страны-агрессоры, передает 24 Канал.

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В Подмосковье пожилые мужчины устроили "поджог" военкомата

Пропагандисты отмечают, что в Московской области, а именно в городе Подольск два пожилых мужчины якобы "подожгли здание местного военкомата". Обоим мужчинам вроде бы по 80 лет.

В Подольске 80-летние мужчины "подожгли" военкомат: смотрите видео

Российские стражи порядка отметили, что они подошли к зданию военкомата и долго пытались разобраться в телефонах. Затем один из них якобы "достал что-то и бросил", после чего произошел взрыв.

Пропагандисты подчеркнули, что обоих 80-летних мужчин они задержали. Какова была их дальнейшая судьба – доподлинно неизвестно.

Похожий случай произошел и в Калуге

В тот же день в другом российском городе Калуга произошел схожий случай с "поджогом военкомата". Так, 77-летняя женщина бросила коктейль Молотова в здание, где размещен военный комиссариат.



В Калуге пожилая женщина хотела "поджечь" военкомат / Фото из российских телеграм-каналов

Далее женщину пытались задержать правоохранители, но она пригрозила, что якобы имеет при себе гранату. Впоследствии стало известно, что никакой взрывчатки у нее действительно не оказалось, поэтому дальше ее якобы задержала полиция.

В Петербурге мужчина "поджег" военкомат на "требование ФСБ"

Похожая ситуация также произошла и в российском Санкт-Петербурге. Там 54-летний мужчина якобы поджег двери военкомата, а также пытался протаранить ворота этого здания на легковом автомобиле.

В Петербурге мужчина устроил "диверсию" в военкомате: смотрите видео

В одной из районных администраций города отметили, что мужчину якобы задержали, а пожар ликвидировали. Впоследствии стало известно, что, по словам мужчины, ему начали поступать звонки якобы от сотрудника федеральной службы безопасности России по фамилии Колесников, который предложил устроить провокацию и облить двери военкомата бензином.



В Петербурге мужчина якобы поджег военкомат по требованию фсб / Фото из российских телеграм-каналов

Более того, пропагандисты заявили, что этому мужчине вроде бы были нужны "какие-то документы, связанные с Украиной". Правда, что это были за бумаги, россияне не уточнили.

Еще один "поджог" якобы произошел в Омске

Российские пропагандисты отметили, что среди их граждан якобы распространяется новый вид телефонного мошенничества. Так они подчеркнули, что 21-летней студентке педагогического колледжа Омска якобы "позвонили из Киева" и сообщили, что на ее имя оформили кредит, а средства забрали себе.

Поэтому, как вариант мести, мошенники якобы предложили дойти до здания банка и поджечь его. На самом же деле по этому адресу был военкомат.



В Омске девушка шла "курить" банк, а "сожгла военкомат" / Фото из российских телеграм-каналов

Далее россияне отметили, что через некоторое время она будто пришла к указанному зданию и достала бутылку с жидкостью для разжигания, но поджечь ее не успела. Девушку "быстро задержали" сотрудники полиции.

По словам девушки, она якобы не подозревала, что по адресу может находиться военкомат. Потому российские правоохранители по этому факту уже "проводят проверку".

Ранее "поджечь" военкомат пытались и в Мурманской области