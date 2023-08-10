Впрочем, кажется, запугивание власти помогают мало. Ведь люди дальше прибегают к поджогам. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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"Флешмоб продолжается"

В России в последнее время начали массово поджигать военкоматы. В конце концов генеральная прокуратура в России приравняла поджоги военкоматов к терактам и диверсиям. В частности, из-за уничтожения государственного имущества.

Флешмоб продолжается, но случаев, сейчас, к сожалению, стало меньше. А все же кто-то до сих пор выходит, бросает "коктейли",

– заметил Олег Жданов.

В конце концов, в России решили усилить статью, чтобы напугать население. На конец июля этого года органы правопорядка расследовали 113 подобных случаев. Это не считая соответственно инцидентов, случившихся уже в августе.

"Это только те (дела - 24 Канал), которые расследовали. А по скольким еще проводят следственные действия. Военнослужащие горят повсюду, от Владивостока до Санкт-Петербурга", – подчеркнул военный эксперт.

Из 113 случаев, 84 имеют определенную статью обвинения. То есть либо теракт, либо диверсия. Это значит, что людей будут сажать в тюрьму на более длительные сроки с более тяжелыми обвинениями.

Олег Жданов о поджогах военкоматов в России: смотрите видео

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