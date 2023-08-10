Втім, здається, залякування влади допомагають мало. Адже люди далі вдаються до підпалів. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.
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"Флешмоб триває"
У Росії останнім часом почали масово підпалювати військкомати. Зрештою генеральна прокуратура в Росії прирівняла підпали військкоматів до терактів та диверсій. Зокрема, через нищення державного майна.
Флешмоб продовжується, але випадків, зараз, на жаль, поменшало. А все ж хтось досі виходить, кидає "коктейлі",
– зауважив Олег Жданов.
Зрештою, у Росії вирішили посилити статтю, щоб налякати населення. Станом на кінець липня цього року органи правопорядку розслідували 113 подібних випадків. Це не враховуючи відповідно інцидентів, що трапились вже в серпні.
"Це лише ті (справи – 24 Канал), що розслідували. А по скількох ще проводять слідчі дії. Військкомати горять всюди, від Владивостока до Санкт-Петербурга", – наголосив військовий експерт.
Зі 113 випадків, 84 мають певну статтю обвинувачення. Тобто або теракт, або диверсія. Це означає, що людей саджатимуть у в'язницю на більші терміни з тяжчими обвинуваченнями.
Олег Жданов про підпали військкоматів в Росії: дивіться відео
Військкомати в Росії продовжують горіти: останні новини
- В середині травня 19-річний хлопець підпалив військкомат у Мурманській області. Його виправдання було неочікуваним. Молодик зізнався, що, мовляв, не сам хотів вчинити підпал. Натомість з ним нібито спілкувались телефоном і погрожували розправою, якщо він цього не зробить.
- А ось вже з кінця липня такі події набули масового характеру. Зокрема, 31 липня у Росії цілий день проходив флешмоб "підпали військкомат". Інциденти трапились у Московській області, Калузі, Петербурзі та Омську.
- Вже 3 серпня долучитись до "акції" захотіла і працівниця комітету юстиції. 31-річна жінка принесла "коктейлі Молотова" до військкомату у Волгограді. На жаль, втілити задумане їй не вдалось. Через явне нервування та очікування біля будівлі, її затримали охоронці. Зрештою, вона зізналась у тому, що хотіла вчинити.