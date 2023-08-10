Втім, здається, залякування влади допомагають мало. Адже люди далі вдаються до підпалів. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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"Флешмоб триває"

У Росії останнім часом почали масово підпалювати військкомати. Зрештою генеральна прокуратура в Росії прирівняла підпали військкоматів до терактів та диверсій. Зокрема, через нищення державного майна.

Флешмоб продовжується, але випадків, зараз, на жаль, поменшало. А все ж хтось досі виходить, кидає "коктейлі",

– зауважив Олег Жданов.

Зрештою, у Росії вирішили посилити статтю, щоб налякати населення. Станом на кінець липня цього року органи правопорядку розслідували 113 подібних випадків. Це не враховуючи відповідно інцидентів, що трапились вже в серпні.

"Це лише ті (справи – 24 Канал), що розслідували. А по скількох ще проводять слідчі дії. Військкомати горять всюди, від Владивостока до Санкт-Петербурга", – наголосив військовий експерт.

Зі 113 випадків, 84 мають певну статтю обвинувачення. Тобто або теракт, або диверсія. Це означає, що людей саджатимуть у в'язницю на більші терміни з тяжчими обвинуваченнями.

Олег Жданов про підпали військкоматів в Росії: дивіться відео

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