За минулу добу, 2 серпня, у Росії у різних регіонах сталося п'ять спроб підпалу військкоматів, один з них намагалася здійснити співробітниця обласного комітету юстиції. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Принесла з собою п'ять пляшок коктейлю Молотова
У російському Волгограді, на вулиці Дегтярьова патруль затримав 31-річну жінку, яка зізналась, що збиралась підпалити військкомат.
Вона прийшла до будівлі, де розташований призовний пункт військового комісаріату Червоножовтневого та Тракторозаводського районів Волгограда. З собою у неї був повний комплект піромана: п'ять півлітрових пляшок з коктейлем Молотова, ґноти, ганчірки, сірники та запальнички.
Дівчина привернула увагу патруля, який охороняв військкомат. Вона ходила колами навколо будівлі, раз у раз заглядала в телефон, позирала на будинок і явно нервувала, смикаючи важкий рюкзак. Охоронці підійшли до неї поспілкуватися. Вона не стала відмовлятися та одразу ж зізналась, що хотіла влаштувати підпал.
Зараз із нею працюють слідчі.
Погрожували проблемами та кредитами
Спроби підпалити військкомати були також і в інших регіонах ворожої країни.
Переважна більшість нападників — жертви телефонних шахраїв. Їм погрожували проблемами чи кредитами, виставляючи атаку на комісаріат вирішенням вигаданих проблем.
- Москва
Близько сьомої вечора 53-річній жінці зателефонував невідомий, представився співробітником банку і розповів, що на її ім'я взяли кредит і прямо зараз переказують ці гроші ЗСУ через банкомат, розташований у будівлі військкомату. Для того, щоб зупинити його, необхідно негайно підпалити цей будинок. Жінка взяла пляшку ацетону, підклала під двері комісаріату і підпалила. Все швидко згасили, жінку затримали.
- Саратов
69-річну пенсіонерку у вотсапі невідомі завалили погрозами. Вони вимагали підпалити місцевий військкомат та погрожували родичам жінки проблемами із силовиками. Жінку затримали прямо біля будівлі з чотирма коктейлями Молотова, коли вона нібито розмовляла телефоном із куратором, який координував її дії. Нічого підпалити вона не встигла. Її затримали та порушили проти неї кримінальну справу.
- Воронезька область
Історія, аналогічна московській, лише головний герой – 65-річний житель Аннинського району. Пенсіонеру сказали телефоном, що на нього взяли кредит на 5,5 мільйона рублів і лиходія прямо зараз потрібно викурити з військкомату шляхом підпалу. Чоловіка затримали до того, як він встиг щось підпалити.
- Ленінградська область
76-річний чоловік мало не згорів, закидаючи Всеволожський комісаріат коктейлями Молотова. Його теж обдурив "співробітник ЦП".
Раніше підпали були і в інших областях Росії
- У російському Санкт-Петербурзі 54-річний чоловік нібито підпалив двері військкомату, а також намагався протаранити ворота цієї будівлі на легковій автівці. В одній з районних адміністрацій міста зазначили, що чоловіка нібито затримали, а пожежу ліквідували.
- 21-річній студентці педагогічного коледжу Омська буцімто "зателефонували з Києва" і повідомили, що на її ім'я оформили кредит, а кошти забрали собі. Тому, як варіант помсти, ці шахраї нібито запропонували дійти до будівлі банку і підпалити його. Насправді ж за цією адресою був військкомат.
- У Мурманській області країни-агресорки у середині травня 2023 року молодик також "підпалив" будівлю військкомату. Так, він вибив шибки у вікнах і підпалив раму спеціальною сумішшю, внаслідок чого і стався вибух.