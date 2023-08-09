Такої думки росіянин Артем із Кемерово. З ним поспілкувалися журналісти. На питання про нацистів, він ствердно відповів, що думав про їхню наявність в Україні. Але обурило не це, а його наступна репліка.
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В Україні – "цивілізовані нацисти"
Журналістка спитала Артема, чи думав він, що в Україні – нацисти. На це він відповів ствердним "Так". Коли ж перепитала, чи змінив він свою думку, то окупант заявив, що думає так само.
Тоді його спитали про умови утримання у полоні. За словами російського загарбника, вони – хороші. Це штовхнуло на логічне питання про те, чи були б хороші умови, якби його дійсно утримували так звані нацисти. Обурлива репліка загарбника не забарилася.
Ну, ви – цивілізовані нацисти,
– каже, усміхаючись, окупант.
Ми могли б його виправдовувати. Мовляв, усе це він каже, щоб після повернення до Росії не сісти за ґрати. Але реальність така: він прибув до України, щоб убивати, а зараз відверто насміхається. Адже він знає, як знущаються з наших захисників, які потрапили до російського полону.
Зауважимо, що у таборі для військовополонених росіян у них є ціла низка можливостей. Про них розповіли кореспонденти, які на власні очі побачили, в яких умовах утримують наших ворогів.
Які ще можливості мають окупанти
- До прикладу, вони можуть телефонувати рідним. А ще мають власний рахунок, необхідний для здійснення покупок у "магазині". Крім того, до їхніх послуг греко-католицька церква святого Юрія, що стоїть у дворі.
- Про дзвінки. У середньому зателефонувати рідним полонені загарбники можуть раз на два тижні. Триває телефонна розмова 15 хвилин. Зауважимо, що українські полонені такої опції позбавлені.
- Що стосується "магазину", то це невелика кімната з прилавками. Вона щедро забита солодощами, консервами, солодкою водою та побутовою хімією. Зауважимо, що за робочий день окупанти отримують від 10 до 15 гривень. Ці кошти потрапляють на їхні рахунки.