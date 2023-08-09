Таково мнение россиянин Артем из Кемерово. С ним пообщались журналисты. На вопрос о нацистах он утвердительно ответил, что думал об их наличии в Украине. Но возмутило не это, а следующая его реплика.

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В Украине – "цивилизованные нацисты"

Журналистка спросила Артема, думал ли он, что в Украине нацисты. На это он ответил утвердительным "Да". Когда же переспросила, изменил ли он свое мнение, оккупант заявил, что думает так же.

Тогда его спросили об условия содержания в плену. По словам российского захватчика, они – хорошие. Это толкнуло на логический вопрос о том, были бы хорошие условия, если бы его действительно содержали так называемые нацисты. Возмутительная реплика захватчика не заставила себя ждать.

Ну, вы – цивилизованные нацисты,

– говорит, улыбаясь, оккупант.

Мы могли бы оправдывать его. Мол, все это он говорит, чтобы по возвращении в Россию не сесть за решетку. Но реальность такова: он прибыл в Украину, чтобы убивать, а сейчас откровенно насмехается. Он ведь знает, как издеваются над нашими защитниками, которые попали в российский плен.

Заметим, что в лагере для военнопленных россиян у них есть ряд возможностей. О них рассказали корреспонденты, которые своими глазами увидели, в каких условиях удерживают наших врагов.

Какие еще возможности имеют оккупанты