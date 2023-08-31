Захисники продемонстрували один з етапів ротації співробітників МАГАТЕ 31 серпня. Вони розповіли, що потрібно було здійснити розмінування дороги, щоб мінімізувати ризики для представників місії.

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Росіяни мінують шляхи

Наші військові розповіли, що вони розташовані за 500 метрів до Кам'янського мосту. Саме тут відбувається ротація місія МАГАТЕ. За якусь мить на відео захисник констатував, що попереду багато мін. Вони починають рахувати та налічують 5 ПМН-2 – протипіхотних мін.

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Після цього військові почали роботу зі знешкодження мін, щоб співробітникам місії ніщо не загрожувало. Сам же факт того, що окупанти засіюють шлях, яким рухаються члени місії МАГАТЕ, мінами – чергова яскрава демонстрація того, що ми маємо справу з терористами.

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