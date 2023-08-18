В разведке также отметили, что захватчики заблокировали район, где произошел взрыв. Кроме того, в Энергодаре также отключили интернет для граждан.

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Какие последствия взрыва в Энергодаре

В ГУР отметили, что 18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей так называемой городской "полиции". Тогда ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв.

В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВС России Чесанов Павел из Чувашской Республики, его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений,

– сказали в разведке.

Там также подчеркнули, что сразу после взрыва их срочно доставили в местную больницу. К тому же представители ГУР МО показали момент взрыва на видео.

Момент взрыва в Энергодаре / Видео с ютуба ГУР МО

В разведке также рассказали, что после оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя вызвали три реанимобиля. Уже оттуда, вероятно, планируется эвакуация военными вертолетами на территорию страны-агрессорки.

В ГУР МО отметили, что здание, кроме размещения управления так называемой "полиции", использовалось как жилье личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, а пожар распространился на 3 – 5 этажа.

Напоследок в разведке сказали, что после взрыва оккупанты сделали ограничения для жителей Энергодара. В частности, им существенно ограничили возможность передвигаться по городу.

Что происходило в Энергодаре 18 августа