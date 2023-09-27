Журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва прокоментувала 24 Каналу таку запізнілу реакцію міжнародних організацій. Вона висловила обурення, що українці чомусь повинні доводити світу, що їх катують і убивають росіяни.

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"Те, що відбулась якась реакція після півтора року повномасштабного вторгнення, – це не дивує", – зазначила Сисоєва.

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Журналістка наголосила, що на окупованій території Запорізької області постійно зникають люди. Їх затримують під час обшуків у помешканні, за відсутності російського паспорта та після доносів.

Зокрема, російські загарбники тотально викрадають цивільних у Михайлівці. За добу зникає одразу по кілька людей з невідомих причин.

Яка ситуація на ЗАЕС

Від самого початку повномасштабного вторгнення росіяни перетворили атомну електростанцію на військову базу, там постійно перебуває російський контингент – є безліч відео- і фотодоказів.

Ми радили б дотримуватись інформаційної гігієни і Гроссі, і всім, хто стежить за перебігом ситуації на ЗАЕС,

– наголосила Сисоєва.

За її словами, на станції триває справжній терор. Місцеперебування працівників ЗАЕС, які не пішли на співпрацю з ворогом, наразі залишається невідомим.

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