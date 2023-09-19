"Росатом" почала контролювати окуповану ЗАЕС у березні 2022 року. Виявилось, що її агенти були повністю поінформовані та навіть залучені до переслідування працівників об'єкта. Про це мовиться в новому дослідженні українських документаторів та розслідувачів міжнародних злочинів Truth Hounds.

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Як в Енергодарі окупанти катують українців

Свідки розповіли Truth Hounds, що є ціла мережа місць незаконного утримання на ЗАЕС та в Енергодарі. Там цивільних жорстоко катують, зокрема: застосовують побиття, катування електричним струмом, удушення, імітацію страт, погрози зґвалтуванням тощо.

Росіяни утримують десятки людей у переповнених маленьких камерах, призначених для 2 – 4 осіб. Ув'язненим дозволяють їсти їжу, яку їм приносять родичі, але тих, хто не мають рідних, росіяни змушують випрошувати їжу та воду в інших затриманих.

Зверніть увагу. Згідно з даними української влади, з березня 2022 року в росіяни затримали та піддали катуванню в Енергодарі близько тисячі людей. Щонайменше в одному підтвердженому випадку співробітника станції Андрія Гончарука, який працював водолазом, закатували до смерті.

На катуваннях іноді були присутні агенти "Росатому"

Дослідники зазначили, що "Росатом" та її керівництво не могли не впливати на злочинні дії російських силовиків. Адже все відбувалося в робочий час і в таких масштабах, що не могло не впливати на роботу підрозділів ЗАЕС. До того ж керівництво корпорації підтримувало постійний контакт і координувалося з російськими силовиками на атомній станції.

Ба більше, агенти "Росатому" іноді теж були присутні на катуваннях чи допитах співробітників станції. Свідки, яких опитали Truth Hounds, повідомляють, що співробітники "Росатому" зазвичай не брали безпосередньої участі в актах тортур, але без їхнього відома це "було б неможливим". Тим паче від перших днів окупації станції працівники "Росатому" разом з офіцерами ФСБ Росії почали масово проводити "бесіди зі співробітниками ЗАЕС", щоб залякати їх та примусити їх підписувати нові трудові контракти.

Також відомо про випадки, коли працівників ЗАЕС катували з метою схилити їх до співпраці з "Росатомом". Один із постраждалих розповів, що представники російських окупаційних сил вивезли його в ліс, жорстоко побили, тримали голову у поліетиленовому пакеті із пальним, погрожували застрелити та наказували копати собі могилу. Потім силовики продовжили переслідування і знову вимагали співпрацювати з "Росатомом".

Масштаб злочинів, скоєних російськими окупаційними силами в Україні та зокрема на ЗАЕС, не може ігноруватися міжнародною спільнотою. Операції та контракти "Росатому" залишаються недоторканими у 54 країнах. Далі вести бізнес з ядерним гігантом, який відіграє ключову роль у незаконному привласненні найбільшої атомної електростанції в Європі та є спільником у скоєнні міжнародних злочинів, є неприпустимим,

– наголосили правозахисники.

Тож правозахисники закликають держави: