Військовий партизанський рух повідомив, що чергова аварія виникла через те, що росіяни зламали деякі компоненти. Варто зауважити, що буквально 12 вересня Путін знову вдався до погроз атакувати українські ядерні об'єкти.
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Окупанти влаштували чергову аварію на ЗАЕС
Наш агент із ЗАЕС повідомляє, що на атомній станції сталася чергова аварія, яку намагаються приховати окупанти. Але про це вже відомо всім працівникам станції. Некомпетентні російські робітники зламали деякі компоненти. Є ймовірність, що цілий енергоблок перестане працювати,
– заявили в "Атеш".
За їхніми даними, аварії на Запорізькій атомній електростанції стали побутовим явищем з березня 2022 року, тобто з того часу, відколи окупанти захопили станцію.
"У тому, що окупанти спробують звинуватити в інциденті Київ, немає сумнівів. Але наші агенти будуть видобувати правдиву інформацію, якою ми обов'язково поділимося!" – пообіцяли партизани.
МАГАТЕ повідомило про ймовірну ядерну загрозу на ЗАЕС
- Буквально 9 вересня 2023 року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про потенційну загрозу ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції.
- За даними фахівців, загроза на Запорізькій АЕС зросла тому, що там збільшилась кількість вибухів. Зокрема, фахівці з МАГАТЕ чули орієнтовно 20 вибухів протягом минулих суботи, неділі та понеділка – тобто 2 – 4 вересня. Окрім того, фахівці зафіксували ще кілька вибухів протягом "останніх декількох днів".
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що вибухи лунали "на деякій відстані" від Запорізької атомної електростанції. Тож він заявив, що залишається "глибоко стурбованим".
- Гроссі пригадав, що, що б не сталося "в зоні конфлікту" та де б не була розміщена АЕС, проте ядерна аварія загрожує всім. Тож він закликав "вжити всіх необхідних заходів для того, щоб цього не сталося".