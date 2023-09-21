Військовий партизанський рух повідомив, що чергова аварія виникла через те, що росіяни зламали деякі компоненти. Варто зауважити, що буквально 12 вересня Путін знову вдався до погроз атакувати українські ядерні об'єкти.

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Окупанти влаштували чергову аварію на ЗАЕС

Наш агент із ЗАЕС повідомляє, що на атомній станції сталася чергова аварія, яку намагаються приховати окупанти. Але про це вже відомо всім працівникам станції. Некомпетентні російські робітники зламали деякі компоненти. Є ймовірність, що цілий енергоблок перестане працювати,

– заявили в "Атеш".

За їхніми даними, аварії на Запорізькій атомній електростанції стали побутовим явищем з березня 2022 року, тобто з того часу, відколи окупанти захопили станцію.

"У тому, що окупанти спробують звинуватити в інциденті Київ, немає сумнівів. Але наші агенти будуть видобувати правдиву інформацію, якою ми обов'язково поділимося!" – пообіцяли партизани.

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