К таким выводам пришли в агентстве после очередных обходов ЗАЭС на этой неделе. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает 24 Канал.

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МАГАТЭ заметило заминирование

В течение этой недели специалисты МАГАТЭ продолжили обходы по территории ЗАЭС. Они посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6.

При обходе команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте,

– говорится в заявлении.

Специалисты также отметили, что энергоблоки 2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки. Тем временем энергоблок номер 6 – в состоянии "горячей" остановки. Команда МАГАТЭ посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков номер 4 и 5 и провела обход периметра Запорожской АЭС.

В МАГАТЭ также заявили о беспокойстве укомплектованностью персоналом станции. В заявлении подчеркнули, что с начала "вооруженного конфликта" ЗАЭС оставило значительное количество персонала, среди которых – лицензированные операторы из главных блочных щитов управления. Впрочем, россияне успокаивают специалистов МАГАТЭ очередным бредом, что якобы "длится набор дополнительного персонала из российских атомных электростанций". По словам пропагандистов, они проходят обучение и лицензирование согласно нормативным документам России.

Вместе с тем в МАГАТЭ утверждают, что уровень радиации на Запорожской АЭС остается неизменным.

Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости