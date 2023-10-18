В ночь на 18 октября оккупанты атаковали многоэтажку в центре Запорожья. Ракета попала в квартиру, в котором проживали молодые супруги.

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Жертвы ракетной атаки на Запорожье

Около 17:40, 18 октября глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что количество погибших возросло до 5. Перед тем была информация о 4 жертвах.

Деблокированы из-под завалов тела 3 человека, которые считались пропавшими без вести. Глубокие соболезнования родным и близким погибших,

– констатировал чиновник.

Кроме того, Малашко отметил, что в медицинские учреждения были доставлены 5 раненых, а также еще раз напомнил, что противник действует террористическими методами.

Обратите внимание! Известно, что в результате удара ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Кроме того, погибли двое мужчин.

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