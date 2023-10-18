В ночь на 18 октября оккупанты атаковали многоэтажку в центре Запорожья. Ракета попала в квартиру, в котором проживали молодые супруги.
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Жертвы ракетной атаки на Запорожье
Около 17:40, 18 октября глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что количество погибших возросло до 5. Перед тем была информация о 4 жертвах.
Деблокированы из-под завалов тела 3 человека, которые считались пропавшими без вести. Глубокие соболезнования родным и близким погибших,
– констатировал чиновник.
Больше об ударе
- По предварительной информации, российские захватчики применили ракеты С-300. Также одна из целей попала позади многоэтажки, о которой мы писали выше. По поводу других 4 ракетных ударов сообщений не было.
- Однако была информация, что в областную военную администрацию поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в результате обстрела в период с 01:33 до 01:48 18 октября.
- В то же время в ОВА подчеркнули, что пострадавшие в результате атаки могут обращаться на горячую линию за помощью по следующему номеру: 080-050-35-08. Кроме того, все ответственные за этот обстрел будут наказаны.