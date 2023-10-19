Глава МЗС зауважив, що минуло менше як місяць, й весь світ побачив конкретні результати. Окупантам стало ще спекотніше.

Зверніть увагу У Зеленського сказали, за якої умови ATACMS кардинально змінять хід війни

Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі – це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня,

– наголосив Кулеба.

Він подякував США та Джо Байдену за виконання домовленостей.

Зауважте! До слова, у Росії через ATACMS – вже паніка. Висловився навіть Путін. Він попросив Байдена забрати далекобійні ракети назад та приїжджати на чаювання. "Гостинність" аж за край.

Чому про ATACMS тривалий час мовчали

Тривалий час ухвалення доленосного рішення тримали у секреті. Раніше ЗМІ заявили, що США не оголошували про передачу Україні далекобійних ракет, щоб створити ефект несподіванки для Росії. Рішення ухвалили ще наприкінці серпня, а отримала ATACMS Україна у межах нового пакету допомоги від 21 вересня 2023 року.