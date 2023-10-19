Глава МЗС зауважив, що минуло менше як місяць, й весь світ побачив конкретні результати. Окупантам стало ще спекотніше.
Зверніть увагу У Зеленського сказали, за якої умови ATACMS кардинально змінять хід війни
Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі – це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня,
– наголосив Кулеба.
Він подякував США та Джо Байдену за виконання домовленостей.
Чому про ATACMS тривалий час мовчали
Тривалий час ухвалення доленосного рішення тримали у секреті. Раніше ЗМІ заявили, що США не оголошували про передачу Україні далекобійних ракет, щоб створити ефект несподіванки для Росії. Рішення ухвалили ще наприкінці серпня, а отримала ATACMS Україна у межах нового пакету допомоги від 21 вересня 2023 року.