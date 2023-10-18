"Помста" окупантів ж – удари по цивільній інфраструктурі. Як реагують росіяни на удар ATACMS та про подальші плани загарбників 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА.

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Найбільша втрата росіян

Метою ударів ракетами ATACMS були не самі аеродроми, а авіаційна техніка, яку там розміщували. З поставленим завданням українські військові разом з американськими ракетами було виконане "на відмінно".

Ниття "воєнкорів" в бік ATACMS та Америки дуже багато. В окупованій частині Луганщини росіяни відреагували жорсткіше, інформації про це мало. В Луганській області був це виключно військовий об'єкт, цивільних й поруч не було, тому інформацію збирають через розвіддані, а не пабліки,

– зазначив Сергій Гайдай.

Так звані російські "воєнкори" називають удар по аеродромах Луганська та Бердянська – найбільшою втратою за час повномасштабної війни. Вони знову й знову торочать про червоні лінії та називають США "учасниками війни".

"Єдине, що ми можемо побачити, це певні удари у відповідь, але не по військових цілях. Порівняймо "бавовну" на окупованій частині Луганщині, яка вразила лише військові об'єкти, і російські обстріли Харкова та Запоріжжя по цивільних будинках", – наголосив ексголова Луганської ОВА.

Зазвичай росіяни вдаються до такої кривавої тактики: у відповідь на успішне враження їхніх військових цілей – б'ють по житлових будинках, цивільній інфраструктурі.

Сергій Гайдай про удар по аеродрому Луганська: дивитись відео

Які плани росіян надалі

Однак росіяни таки намагаються показати, що вони іще щось можуть, окрім як зазнавати втрат на війні. Тож Владімір Путін поставив завдання перед окупантами – вийти на кордони Донецької та Луганської областей до нового року.

Давно кремлівська влада вже не озвучувала якісь дати, бо виглядають посміховиськами. Починаючи з "Київ за три дні", кожного місяця вони озвучували якісь дати, але їх нівелювали ЗСУ. На сьогодні вийти на кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня майже нереально,

– переконаний Гайдай.

Сили оборони України тримають оборону на всіх позиціях, а також відбили потужний наступ росіян на Авдіївському напрямку. До слова, туди росіяни направили вже й кадрових військових, який зазвичай тримають на 2 – 3 лінії оборони.

Щобільше, за словами Гайдая, на одному з напрямків на Сході, наші бійці мають успіх і просунулись на 1,5 кілометра вперед.

Втрати росіян на фронті