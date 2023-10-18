У Генштабі наголосили, що через інтенсивність бойових дій статистика втрат ворога орієнтовна. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 290 050 росіян. Значні втрати ворога й у техніці.
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Втрати росіян станом на 18 жовтня:
- особового складу – 290050 (+620) осіб
- танків – 4981 (+2) одиниці
- бойових броньованих машин – 9420 (+15)
- артилерійських систем – 6944 (+8)
- РСЗВ – 814 (+0)
- засоби ППО – 547 (+0)
- літаків – 319 (+1)
- гелікоптерів – 323 (+6)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10)
- крилаті ракети – 1534 (+1)
- кораблі /катери – 20 (+0)
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10)
- спеціальна техніка – 982 (+0).
Втрати росіян у війні станом на 18 жовтня / Інфографіка Генштабу
Зауважимо, що у зведенні Генштабу додалось 6 гелікоптерів, які захисники знищили минулої доби. При цьому у ССО учора повідомляли, що під час операції "DRAGONFLY" у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різної модифікації.
Ситуація на фронті: головне
- Сили оборони відбили штурми на Авдіївському напрямку та завадили росіянам відновити втрачене положення в районах Роботиного і Кліщіївки.
- ЗСУ продовжують оборонятися на Сході та Півдні України, а також наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.