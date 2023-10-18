В Генштабе подчеркнули, что из-за интенсивности боевых действий статистика потерь врага ориентировочная. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 290 тысяч россиян. Значительны потери врага и в технике.

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Потери россиян по состоянию на 18 октября:

  • личного состава – 290050 (+620) человек
  • танков – 4981 (+2) единицы
  • боевых бронированных машин – 9420 (+15)
  • артиллерийских систем – 6944 (+8)
  • РСЗО – 814 (+0)
  • средства ПВО – 547 (+0)
  • самолетов – 319 (+1)
  • вертолетов – 323 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10)
  • крылатые ракеты – 1534 (+1)
  • корабли/катера – 20 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10)
  • специальная техника – 982 (+0).

Потери россиян в войне по состоянию на 18 октября / Инфографика Генштаба

Заметим, что в возведении Генштаба добавилось 6 вертолетов, которые защитники уничтожили за прошедшие сутки. При этом в ССО вчера сообщали, что во время операции "DRAGONFLY" в Бердянске и Луганске уничтожено 9 вертолетов разной модификации.

Ситуация на фронте: главное

  • Силы обороны отразили штурмы на Авдеевском направлении и помешали россиянам восстановить утраченное положение в районах Роботино и Клещиевки.
  • ВСУ продолжают обороняться на Востоке и на юге Украины, а также наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений.