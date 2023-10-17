Главное управление разведки Минобороны Украины показало разговор одного из российских захватчиков. Оккупант рассказал о голоде, жажде, потерях в армии России и отношении командования к россиянам.

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Оккупант не стеснялся в выражениях

Женщина спрашивает захватчика, как у него дела на фронте. Тот отвечает, что оккупантам не подвозили пищу почти 3 недели, а воду – неделю. Также он заявляет о провале штурма со стороны России.

Штурм провален, б*я, все в г*вне, всех убили, жрать хочется и пить... Вот и вся война. Какая страна, такая и армия е*учая,

– сказал оккупант.

После этого собеседница осторожно спрашивает у российского солдата, не прослушивают ли его. Тот отвечает, что ему все равно, и признается, что он снимает бронежилет, потому что у него уже нет сил носить защиту.

Далее россиянин заявляет, что оккупанты не вывозят своих "трехсотых" с фронта, а также не забирают тела "двухсотых". По его словам, трупы захватчиков просто валяются в поле, потому что "забрать их невозможно".

Женщина после этого спрашивает, есть ли связь со штабом, и интересуется у него, почему российское командование ничего не делает. Оккупант в нецензурной манере говорит, что руководству все равно как на самих российских военных, так и на их наступление. После этого собеседница уточняет, действительно ли россияне ничего не захватили. Захватчик отвечает, что все "занятые" ими территории ВСУ отбили и "всех убили".

По его словам, в течение нескольких дней Силы обороны ликвидировали более 100 солдат оккупационной армии на 1-й линии. Также во время разговора этот захватчик дал понять, что других линий у оккупантов по крайней мере на его участке фронта нет. Он прямо говорит фразу "за зеками никого нет".

Осторожно, на записи присутствует ненормативная лексика на русском!

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