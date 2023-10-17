Головне управління розвідки Міноборони України показало розмову одного з російських загарбників. Окупант розповів про голод, спрагу, втрати в армії Росії та ставлення командування до росіян.

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Окупант не соромився у виразах

Жінка питає у загарбника, як в нього справи на фронті. Той відповідає, що окупантам не підвозили їжу майже 3 тижні, а воду – тиждень. Також він заявляє про провал штурму з боку Росії.

Штурм провалено, б*я, все в л*йні, всіх убили, жерти хочеться і пити… Ось і вся війна. Яка країна, така й армія ї*уча,

– сказав окупант.

Після цього співрозмовниця обережно питає в російського солдата, чи не прослуховують його. Той відповідає, що йому все одно, та зізнається, що він знімає бронежилет, бо в нього вже немає сил носити захист.

Далі росіянин заявляє, що окупанти не вивозять своїх "трьохсотих" з фронту, а також не забирають тіла "двохсотих". За його словами, трупи загарбників просто валяються у полі, тому що "забрати їх неможливо".

Жінка після цього питає, чи є зв'язок зі штабом, а також цікавиться в нього, чому російське командування нічого не робить. Окупант у нецензурній манері каже, що керівництву байдуже як на самих російських військових, так і на їхній наступ. Після цього співрозмовниця уточнює, чи справді росіяни нічого не захопили. Загарбник відповідає, що всі "зайняті" ними території ЗСУ відбили та "всіх повбивали".

З його слів виходить, що протягом кількох днів Сили оборони ліквідували понад 100 солдатів окупаційної армії на 1-й лінії. Також під час розмови цей загарбник дав зрозуміти, що інших ліній в окупантів принаймні на його ділянці фронту немає. Він прямо каже фразу "за зеками нікого немає".

Обережно, на запису присутня ненормативна лексика російською!

Перехоплення розмови окупанта з жінкою: відео ГУР МО



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