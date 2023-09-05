Водночас російський терорист вважає, що нібито для "перемоги" у війні їхній армії треба мобілізувати ще 600 тисяч чоловіків. Однак це лише фантазії окупанта.

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Окупанти вбивають своїх же товаришів

В оприлюдненій розмові можна почути зізнання окупанта, який обстріляв своїх же товаришів з кулемета. Це сталося після вживання наркотиків.

Ну ми, як курнули тут трошки, нах*й, з бази вдвох, нах*й. У нас там "беха" спалахнула, БК зірвався, х*лі. Ми обидва ніх*я, як дали з кулемета по своїх же,

– сказав загарбник.

Також він поскаржився на великі втрати у російській армії.

"Народу, бачиш, не вистачає, підбивають, *бать, х*лі, "300-тих" дох*я, *бать", – наголосив російський солдат.

За словами окупанта, 3 тисячі солдатів, які приїхали з Бурятії, було знищено. Він вважає, що для "перемоги" так званій "другій армії світу" треба мобілізувати ще 600 тисяч росіян.

Хтось каже, нах*й, скільки він сказав, нах*й, людей 600 тисяч треба набрати? Уяви, 600 тисяч – це взагалі дох*я. Тут 3 тисячі в Бурятії почистили, всіх зачистили,

– додав терорист.

Перехоплення розмови російського окупанта: дивіться відео

Окупанти визнали, що страчують українських полонених після допитів

Нагадаємо, що раніше у перехопленій розмові окупант визнав, що росіяни вбивають українських військовополонених. Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло. СБУ вже встановила особу загарбника, який розповів про звірства.

Окупант у подробицях розповів, як перерізав людині горло. І уточнив, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.