Россияне выпустили по населенным пунктам правобережной Херсонщины 12 управляемых авиабомб. О последствиях вражеских атак сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает 24 Канал.

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"Прилеты" в человеческие дома

По словам Прокудина, попадания авиабомб зафиксированы в Херсонском районе и трех селах Бериславского района.

Кроме того, в самом Херсоне известно о попадании в дома, здания транспортного и пищевого предприятий в Днепровском районе города.

Российская армия наносила удары с левобережной временно оккупированной Херсонщины.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко поделился кадрами последствий российского террора против мирных украинцев.

Россияне ударили по Херсонщине 12 авиабомбами: видео Херсонська МВА

В 18:57 Роман Мрочко сообщил о том, что оккупанты возобновили обстрелы и несколько раз ударили по центру Херсона.

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