Удар россиян по "Новой почте" в пгт Коротич Харьковского района – это не первое попадание именно в этот терминал. Заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов в эфире телемарафона рассказал, что первое попадание оккупантов в терминал было в прошлом году, пишет 24 Канал.

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Ракета летела менее полуминуты

Он рассказал, что оккупанты нанесли удар по большому логистическому терминалу, который расположен неподалеку от кольцевой дороги в сторону Киевщины.

По его словам, эта территория не была оккупирована. Поселок Коротич расположен ближе к Харькову и на запад к Киеву.

Расстояние от поселка до линии фронта к востоку составляет около 130 – 140 километров. В то же время до Белгородской области России всего 33 – 35 километров.

Поэтому, как сказал Иванов, скорость полета ракеты была менее полуминуты.

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