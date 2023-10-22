Удар россиян по "Новой почте" в пгт Коротич Харьковского района – это не первое попадание именно в этот терминал. Заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов в эфире телемарафона рассказал, что первое попадание оккупантов в терминал было в прошлом году, пишет 24 Канал.
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Ракета летела менее полуминуты
Он рассказал, что оккупанты нанесли удар по большому логистическому терминалу, который расположен неподалеку от кольцевой дороги в сторону Киевщины.
По его словам, эта территория не была оккупирована. Поселок Коротич расположен ближе к Харькову и на запад к Киеву.
Расстояние от поселка до линии фронта к востоку составляет около 130 – 140 километров. В то же время до Белгородской области России всего 33 – 35 километров.
Поэтому, как сказал Иванов, скорость полета ракеты была менее полуминуты.
Россия нанесла ракетный удар по терминалу "Новой почты": подробности
- Российские военные нанесли ракетный удар около 22:15 с помощью ЗРК С-300. Оккупанты атаковали из Белгородской области.
- В результате атаки врага здание терминала разрушено, а также возник пожар. Спасатели в 00:14 ликвидировали пожар на площади около 300 "квадратов".
- В результате обстрела повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Ракетный террор России забрал жизни шести мужчин – все они были работниками "Новой почты". Эксперты пока не идентифицировали тело одной жертвы.
- Также ранения получили 16 гражданских, имеющие минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое, еще восемь – средней тяжести.
- Ракетный террор осудил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что россияне должны ответить за содеянное.
- На террористическую атаку России отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".